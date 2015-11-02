Украинская теннисистка Свитолина примет участие в WTA Elite Trophy

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина примет участие в «WTA Elite Trophy», считающемся Итоговым турниром года для "второго эшелона", сообщает Теннисный портал Украины.

Свитолина попала в группу В с немкой Андреа Петкович и испанкой Карлой Суарес-Наварро.

С испанкой у Свитолиной статистика личных встреч 1:1, а с немкой 1:0 в пользу украинки.

Состав других групп:

Группа А: В. Уильямс, Киз, Сайсай

Группа С: Плишкова, Эррани, Янкович

Группа D: Винчи, Возняцки, Кузнецова

В свою очередь, в парном разряде Украину будут представлять сестры Людмила и Надежда Киченок.

Украинки попали в группу А, где встретятся с интернациональным дуэтом Клаудия Янс-Игначик (Польша)/Андрея Клепач (Словения) и китаянками Чен Лянь/Ван Яфань.

Матчи турнира пройдут 3-8 ноября в китайском городе Чжухай.