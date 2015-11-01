"Ворскла" сохранила место в пятерке сильнейших УПЛ и "еврокубковой зоне"

Завершились матчи 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых в заочной борьбе за 5-е место и попадание в "еврокубковую зону" по 1 очку набрали луцкая "Волынь" и полтавская "Ворскла".

"Ворскла" сыграла вничью с "Александрией" (1:1), а "Волынь" не смогла на своем поле одолеть ужгородскую "Говерлу" (0:0).

"Ворскла", шедшая перед этим туром на 5-м месте с преимуществом в 1 балл над лучанами, на выезде проводила матч с "Александрией" и сумела заработать в этой игре 1 очко. Уже на 18-й минуте хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Павла Мягкова. И на протяжении часа игрового времени преимущество хозяев поля сохранялось. Тем не менее, в этой тяжелой игре полтавчане сумели сравнять счет. На 78-й минуте Артём Громов сделал мягкий заброс в штрафную и Антон Шиндер в касание точно пробил в ближний угол - 1:1.

В параллельно проходившем матче в Луцке хозяева поля много атаковали, имели реальные голевые моменты, но забить гол хотя бы однажды так и не смогли - 0:0. "Волынь" потеряла шанс обогнать "Ворсклу" в заочной борьбе.

В еще одном матче дня в Одессе "Черноморец" сыграл вничью со "Сталью" из Днепродзержинска со счетом 1:1. При этом, одеситам явно повезло в этой игре. Счет на 32-й минуте ударом с пенальти открыл игрок "Стали" Антон Котляр, а сравнять результат "Черноморец" смог только на 4-й добавленной минуте игры. Ответный пенальти реализовал Владислав Калитвинцев.

Таким образом, после 13-ти туров в турнирной таблице УПЛ сохранился дуэт лидеров - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" - по 31 очку. У днепропетровского "Днепра" - 24 балла, луганской "Зари" - 22, "Ворсклы" - 19, "Волыни" - 18.

14-й тур УПЛ состоится 7-8 ноября.