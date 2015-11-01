Украинские саблистки выиграли в финале этапа Кубка мира по фехтованию у России

Команда выступала в составе Ольга Харлан, Елена Воронина, Елена Кравацкая и Галина Пундик, сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Сегодня украинки обыграли команды Казахстана (45:29), Китая (45:40), Италии (45:39) и в финале одержали победу над сборной России - 45:39. Таким образом, команда взяла реванш за поражение в «золотом матче» на этапе Кубка мира в Каракасе, который состоялся три недели назад.

Благодаря этой победе украинская команда еще на шаг приблизилась к получению командной лицензии на Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро 2016.

Впереди у сабельной сборной еще два этапа Кубка мира – в Афинах (31 января) и в Генте (21 февраля).

Сборная Украины является олимпийским чемпионом командного турнира в женской сабле Пекина-2008. На следующих летних Играх в Лондоне-2012 этот вид в программе соревнований представлен не был.