Верняев стал серебряным призером чемпионата мира по гимнастике

В Глазго (Шотландия) завершился финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях у мужчин, где 2-е место завоевал украинец Олег Верняев, сообщет официальный сайт соревнований.

За свое упражнение Верняев получил от судей 16,066 балла.

Лучше украинца свою программу исполнил спортсмен из Китая Ю Хао 16,216.

Бронзу завоевали экс-украинец Олег Степко, представляющий Азебайджан, и Денг Шуди из Китая - по 15,966 балла.

Верняев на этом турнире выступал в роли действующего чемпиона мира в упражнении на брусьях, который он выиграл в 2014-м году в китайском Нанкине, но не сумел защитить титул.

Медаль Верняева стала единственной для сборной Украины на ЧМ в Глазго. Ранее в личном многоборье лидер сборной Украины занял 4-е место.

ЧМ по гимнастике проходил с 23 октября по 1 ноября.