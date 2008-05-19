УНИАН запустил новый еженедельник про Евро-2012

Агентство УНИАН совместно с Национальным агентством Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 по футболу 19 мая 2008 года начинает выпуск информационно-аналитического еженедельника «УНИАН – Евро-2012».

Еженедельник будет выходить каждый четверг на украинском и русском языках. Он бесплатно будет распространяться среди украинских и зарубежных СМИ, органов власти.

В выпуске "УНИАН – Евро-2012" публикуется информация о подготовке к Евро-2012. В частности, выпуск будет содержать информацию о работе Координационного совета, Оргкомитета, Нацагентства, центральных и местных органов власти.

Также в выпуске будут предоставляться данные о подготовке необходимой инфраструктуры - стадионов, тренировочных баз, дорог, железных дорог, аэропортов, гостиниц и тому подобное.

Кроме того, в еженедельнике будут подаваться изменения к законодательству и законодательные инициативы, связанные с подготовкой к Евро-2012. Будут публиковаться оперативные эксклюзивные комментарии, интервью и аналитические материалы и т.п.

Выпуск в свободном доступеразмещается на сайте УНИАН.