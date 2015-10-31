"Динамо" обыграло "Металлист" в матче Премьер-лиги

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" обыграло "Металлист" со счетом 2:0.

Судьба матча была решена еще в первом тайме.

Киевляне на протяжении всей игры имели заметное игровое и территориальное преимущество, но открыли счет только на 34-й минуте. Сергей Сидорчук в штрафной принял передачу Мораеса и низом отправил мяч в дальний угол ворот.

А в середине второго тайма, на 75-й минуте Жуниор Мораес удвоил преимущество "Динамо". Андрей Ярмоленко прострелил вдоль ворот и Мораес из пределов вратарской переправил мяч в ворота.

Таким образом, "Динамо" догнало "Шахтер" в турнирной таблице по набранным очкам (по 31 очку), но уступает горнякам по дополнительным показателям.