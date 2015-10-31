Днепр не смог вырвать победу у Олимпика и потерял два очка

Матч 13-го тура чемпионата Украины Днепр- Олмипик завершился со счетом 1:1. На гол Лео Матоса в первом тайме ответил Танчик точным ударом во втором тайме.

В прошлом сезоне соперники играли четыре раза между собой. Два матча чемпионата завершились с одинаковым счетом - 5:0 в пользу "Днепра". В кубковой дуэли команда Маркевича также была сильнее в обоих поединках - 2:0, 3:2.

Голы: Танчик, 47 — Лео Матос, 36

Олимпик: Махарадзе, Парцвания, Борзенко Гришко, Гошкодеря (Федорив, 80), Моха, Поступаленко (Матяж, 79), Лебедь, Танчик, Огиря, Кадимян

Днепр: Бойко, Чигринский (Зозуля, 59), Дуглас, Гуйе, Пико, Лео Матос, Бруну Гама, Ротань, Эдмар (Данило, 81), Селезнев, Матеус (Бабатунде, 82)

Предупреждения: Лебедь, Парцвания, Огиря, Эдмар, Лео Матос, Лебедь