УПЛ, 13-й тур, "Волынь" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 13-го тура украинской фтубольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле ужгородскую "Говерлу".

Встречаются команды, которые занимают 6-е и 11-е места в турнирной таблице.

Если гости не имеют высоких целей и не претендуют на выход в еврокубки, то "Волынь" всего на 1 очко отстает от полтавской "Ворсклы", с которой ведет борьбу за 5-е место и попадание по итогам сезона в Лигу Европы. С учетом того, что "Ворскла" в эти же минуты, в параллельном матче играет в гостях с идущей на 8-м месте "Александрией", у лучан есть все шансы в случае победы в своем матче обогнать соперника. Ведь выезд в Александрию для любой команды является весьма сложным испытанием.

На котировках букмекерских контор "Волынь" считается явным фаворитом. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,47 к 1, в то время как на ничью - 3,87 к 1, а на победу "Говерлы" - 6,72 к 1.

Матч "Волынь" - Говерла" начнется в Луцке в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.