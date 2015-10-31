Премьер-лига, 13-й тур, "Карпаты" - "Металлург": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают запорожский "Металлург".

В этой игре сошлись команды, которые занимают 7-е и последнее 14-е место в турнирной таблице.

"Металлург" - единственная команда в лиге, которая не одерживала побед с начала турнира. И «Карпаты» объективно сейчас должны побеждать аутсайдера, чтобы подтвердить свое желание закрепиться хотя бы в верхней половине таблицы. Хотя, не так давно речь шла о более амбициозных устремлениях.

Дома галичане не побеждали почти 3 месяца – после 8 августа, что и обусловливает частичный регресс осенью. Кроме того, в предыдущих домашних встречах с «Металлургом» львовяне были не слишком гостеприимными, и результаты прошлого сезона в практически равной паре выглядят скорее исключением из общих правил - 11 выиграшей, при 7 ничьих и 3 поражениях хозяев в играх во Львове.

Интересно, что после возвращения запорожцев в элиту данное противостояние приобрело признаки результативного, ведь в 6-ти подряд матчах обе команды обязательно забивают.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры являются "Карпаты". На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1, в то время как на ничью - 6,70 к 1, а на победу "Металлурга" - 13,92 к 1.

Матч "Карпаты" - "Металлург" начнется во Львове в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.