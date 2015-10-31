УПЛ, 13-й тур, "Динамо" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает харьковский "Металлист".

Встречаются команды, которые занимают 2-е и 12-е места в турнирной таблице.

Харьковчане опустились рекордно низко для себя за последние 10 лет, а 10-матчевая безвыигрышная серия говорит сама за себя. Однако перечень исполнителей в распоряжении Александра Севидова не позволяет говорить о обреченности гостей, тем более, что на главных фаворитов сезона настрой у всех особый. А примером для харьковчан может служить встреча молодежных команд накануне, где именно киевляне едва избежали поражения.

На «Динамо» будет интересно посмотреть с точки зрения того, как команда пережила болезненное поражение от «Шахтера» в предыдущем сыгранном туре, ведь истории известно много случаев, когда отдельная неудача может стать признаком определенных проблем, потери внутреннего комфорта. Впрочем, еврокубковая встреча с "Челси" и кубковая - с "Оболонь-Бровар" показала все ту же нацеленность на чужие ворота и безопасность собственных, что вполне свойственно для киевлян в нынешнем году.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Динамо". На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,07 к 1, в то время как на ничью - 8,55 к 1, а на победу "Металлиста" - 24,16 к 1.

Матч "Динамо" - "Металлист" начнется на НСК "Олимпийский" в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.