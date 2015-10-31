Баскетбол, Суперлига, "Будівельник" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 1-го тура украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Днепр" принимает на своей площадке столичный "Будівельник".

Команды трижды встречались в рамках товарищеских турниров во время предсезонной подготовки. И все три матча выиграл "Днепр". Теперь же, первая официальная игра нового сезона.

Сумеет ли "Будівельник" взять реванш у соперника?

На котировках букмекерских контор фаворитом является "Днепр", на победу кторого ставки принимаются с коэффициентом 1,3 к 1. В то же время, на победу киевлян можно поставить из рассчета 3,8 к 1, а на ничью в основное время - 14 к 1.

Матч в Днепропетровске начнется в 15.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.