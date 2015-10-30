"Шахтер" разгромил "Зарю" в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился стартовый матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" была номинальным хозяином в игре с донецким "Шахтером" и проиграла со счетом 1:7.

Судьба матча была решена во втором тайме, когда "Шахтер" забил шесть голов.

В первом тайме игра проходила в приблизительно равной борьбе, но в концовке горняки все же забили первый гол. На 39-й минуте после многоходовой комбинации горняков Фред принял передачу Марлоса и щекой отправил мяч в ворота. Защитник Михаил Сиваков несколько помешал вратарю Игорю Левченко, и мяч оказался в сетке.

А во втором тайме зрители "Славутич-Арены" увидели сразу семь голов, шесть из которых забили горняки. На 47-й минуте Степаненко сделал счет 2:0, на 58-й Тейшейра довел его до крупного 3:0. После этого Никита Каменюка на 67-й минуте реализовал пенальти и немного сократил перевес гостей. Но, уже на 70-й минуте Тейшейра сделал дубль и вновь увеличил преимущество дончан до трех голов 4:1. После этого, Эдуардо Да Силва на 75-й и 86-й минутах сделал дубль, а уже в добавленное арбитром время, на 94-й, дубль оформил Степаненко.

Таким образом, горняки сохранили лидерство в турнирной таблице и, как минимум на сутки, обогнало "Динамо" на 3 очка.

Остальные матчи 13-го тура состоятся в субботу-воскресенье.