Российский боксер Поветкин: "Я бы поехал в Киев ради боя с Кличко, все мы - русские люди"

Поветкнин не исключил возможности проведения боя в Киеве, сообщает Sportbox.ru.

"Конечно, я поехал бы в Киев. Вообще, я считаю украинцев нашим братским народом. Все мы — русские люди. Печально, что политика разделила народ. Как сказал Андрей Михайлович (Рябинский — промоутер), бои для того и проводятся, чтобы делать людей ближе друг к другу. Вот с поляком боксирую например сейчас. Нам не нужна вся эта политическая подоплека. Это неправильно", - отметил Поветкин.

Также россиянин отметил, что сейчас находится в лучшей форме, чем во время поединка с Кличко в 2013-м году: "Во-первых, отношение поменялось, во-вторых, мы с тренером прекрасно друг друга понимаем. Акцентированно работаем именно над физическими кондициями. Обратили пристальное внимание на питание — так как это тоже большое дело. Как говорится, как машину заправишь, так она и поедет. Ну и, повторюсь, мы с моим тренером Иваном Кирпой находим общий язык. Это самое главное в нашем деле. Мы общаемся, разговариваем, советуемся. Я с ним, он — со мной".

Первый бой Кличко - Поветкин состоялся в октябре 2013 года в Москве. Тогда поединок продлился все 12 раундов. Судьи единогласно присудили победу украинцу по очкам.