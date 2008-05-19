Дель Пьеро вошел в историю

Капитан Ювентуса в очередной раз подтвердил свою "легендарность", повторив уникальное достижение для лучших снайперов на Апеннинах.

Дело в том, что Алессандро Дель Пьеро умудрился поочередно стать лучшим бомбардиром в Серии В и Серии А, ранее такое удавалось только великому форварду сборной Италии Паоло Росси (в 1977 и 1978 годах), сообщает Football.ua.

В нынешнем сезоне Алекс так же повторил свой личный рекорд, 21 гол в Серии А - ранее такая вершина покорялась ему в сезоне 1997-1998, когда Пинтуриккио находился в зените славы.

Главному тренеру сборной Италии, Роберто Донадони, теперь ничего не остается, кроме как взять символа Старой синьоры в национальную сборную.

Правда, одноклубнику Сандро, Давиду Трезеге, бомбардирские достижения (20 голов) не помогли пробиться на Евро-2008. Наставник сборной Франции, Раймон Доменек, его проигнорировал.