Экс-президент ФИФА Блаттер: Были тайные договоренности, что ЧМ 2018 и 2022 годов должны были пройти в России и США

Экс-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер заявил, что в предверии голосования за право проведения ЧМ-2018 и 2022 годов существовал тайный сговор в руководстве ФИФА с целью отдать эти турниры поочередно России и США, сообщает британская Financial Times.

Тем не менее, по словам Блаттера, в последний момент все переигралось из-за позиции президента УЕФА Мишеля Платини. "Платини оказался под давлением французского правительства и Саркози лично. От него потребовали голосовать за Катар. Более того, Платини позвонил мне и предупредил, что вместе с ним за Катар проголосует еще ряд других делегатов Исполкома ФИФА", - отметил Блаттер.

После этого отношения между ФИФА и политическим руководством США стали резко портиться, подытожил Блаттер.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2015 года в ФИФА разразился крупнейший коррупционный скандал, сопровождаемый громкими арестами крупных чиновников организации. 27 мая швейцарская полиция по представлению американского ФБР арестовала семерых высокопоставленных функционеров ассоциации. Несмотря на скандал, 29 мая президент ФИФА Зепп Блаттер на 65-м конгрессе организации был переизбран на свой пост на новый срок - пятый подряд. Но, уже 2 июня Блаттер вынужден был досрочно покинуть свой пост.