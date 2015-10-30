В четвертьфинале Кубка Украины "Шахтер" сыграет с "Ворсклой", "Динамо" - с "Александрией"

В Киеве завершилась процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины по футболу, согласно которой "Шахтер" сыграет два матча с "Ворсклой" (Полтава), киевское "Динамо" - с "Александрией", днепропетровский "Днепр" - со "Сталью" из Днепродзержинска, а луганская "Заря" - с луцкой "Волынью", сообщает официальный сайт Украинской футбольной Премьер-лиги.

Как и на других этапах данного турнира, при жеребьевке был применен принцип рейтинговости.

На момент жеребьевки в число «сеяных» попали «Шахтер», «Динамо», «Днепр» и «Заря». Представители названного квартета получили соперников из числа «несеяных». А именно одну из следующих команд – «Ворскла», «Волынь», «Александрия», «Сталь».

Стоит отметить, что начиная с четвертьфинала борьбу за почетный трофей продолжают исключительно представители Премьер-лиги.

В четвертьфинале победитель снова будет определяться по сумме 2-х матчей – дома и на выезде. Согласно утвержденного плана-календаря соревнований сезона 2015/16, базовыми датами четвертьфиналов являются 3 декабря 2015 г. и 2 марта 2016 г.