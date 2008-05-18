Россия - чемпион мира по хоккею
23:00, 18 мая 2008Спорт
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Драматический поединок
Сборная России по хоккею заняла первое место в чемпионате мира, выиграв в финальном матче у сборной Канады со счетом 4:5.
Автором "золотой" шайбы в овертайме стал Илья Ковальчук, отличившийся, когда россияне играли в большинстве.
Первый тайм, открыв счет, Россия проиграла 3:1, во втором команды обменялись голами (4:2), в третьем сравняла счет за 5 минут до конца (Ковальчук) и перевела финал в овертайм.
И выиграла...
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