Россия - чемпион мира по хоккею

Сборная России по хоккею заняла первое место в чемпионате мира, выиграв в финальном матче у сборной Канады со счетом 4:5.

Автором "золотой" шайбы в овертайме стал Илья Ковальчук, отличившийся, когда россияне играли в большинстве.

Первый тайм, открыв счет, Россия проиграла 3:1, во втором команды обменялись голами (4:2), в третьем сравняла счет за 5 минут до конца (Ковальчук) и перевела финал в овертайм.

И выиграла...