Василий Иванчук выиграл шахматный турнир в Софии

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем международного шахматного турнира MtelMaster в Софии, выиграв партию последнего, 10-го тура.

Сегодня ему могло хватить ничьей в поединке с болгарином Иваном Чепариновым, но украинец, играя черными фигурами, сумел одержать победу.

В двух других партиях последнего тура: Веселин Топалов (Болгария) - Теймур Раджабов (Азербайджан) и Левон Аронян (Армения) - Бу Сянчжи (Китай), победителей не было.

В итоге у Иванчука - 8 очков, Топалова - 6,5, Раджабова - 5,5, Чепаринова - 4, Бу Сянчжи и Ароняна - по 3 очка.