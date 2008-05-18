Украина опережает Польшу в строительстве стадионов

Украина опережает Польшу в подготовке стадионов к чемпионату Европы по футболу 2012 года, который пройдет в двух странах, сообщил РИА Новости заместитель польского посла Лешик Шерепка, посетивший в субботу строящийся стадион в Донецке.

"Когда мы говорим о стадионе, то я думаю, что вы впереди нас, потому что мы только начинаем строить такие стадионы. Но у нас немножко другой принцип, потому что у вас самый хороший стадион готовится частным лицом - господином Ахметовым. В Днепропетровске тоже стадион в частной собственности", - сказал Шерепка, отметив, что в Польше стадионы будут находиться в коммунальной собственности.

"Но мы думаем, что мы тоже успеем, мы уже определили деньги на строительство, так что не будет никаких проблем в этом направлении", - отметил он.

В то же время заместитель посла считает, что Польша опережает Украину по степени готовности инфраструктуры.

"Потому что мы уже несколько лет с Евросоюзом, и у нас все по-другому немножко построено. Если говорить об инфраструктуре, о транспорте, о медицинском обслуживании, то мы, наверное, впереди вас", - сказал Шерепка.

При этом он высказал мнение, что не стоит говорить о том, какая из стран в данном случае является лидером подготовки к Евро-2012. "Мы совместно дело делаем", - отметил дипломат.

Планируется, что в Украине матчи Евро-2012 будут принимать Киев, Донецк, Львов и Днепропетровск как основные города, Одесса и Харьков - как запасные. В рамках подготовки к Евро-2012 Украина должна реализовать ряд инфраструктурных проектов, в том числе в по строительству и реконструкции дорог, мостов, гостиниц и стадионов.