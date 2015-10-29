Британский канал Sky Sport представил промо-ролик к бою Кличко - Фьюри (видео)
15:12, 29 октября 2015Спорт
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До проведения боя осталось 30 дней.
klitschko-brothers.com
Телеканал Sky Sport представил промо-ролик титульного поединка Владимир Кличко - Тайсон Фьюри.
Именно этот телеканал будет транслировать бой на территории Великобритании.
Как сообщал УНИАН, поединок чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко и британца Тайсона Фьюри состоится 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия).
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