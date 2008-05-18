Сегодня финал чемпионата мира по хоккею (букмекерские ставки)

Сборная Канады является фаворитом финального матча чемпионата мира по хоккею против команды России, считают букмекеры.

Авторитетная контора William Hill при победе канадцев в основное время выплатит двукратный размер ставки (коэффициент 2,0), тогда как успех россиян в течение трех периодов оценивается коэффициентом 2,8 (поставленные 100 рублей принесут удачливому игроку 180 рублей чистой прибыли).

Букмекеры из Bwin оценивают шансы команды России чуть выше: 2,7 против 2,1 на победу канадцев. Если же учитывать овертайм, который в финальном поединке будет длиться полноценные 20 минут, и возможные послематчевые буллиты, то коэффициент на чемпионство России составляет 2,1, а на золотой дубль канадцев - 1,65.

Гораздо оптимистичнее по отношению к землякам российская контора "Марафон", по мнению которой шансы команд практически равны. На победу россиян в основное время предлагается ставить по коэффициенту 2,25, на победу канадцев - 2,20. Наиболее вероятными счетами по истечении 60 минут игры являются 2:2, 3:3, 3:2 и 4:3 в пользу канадцев, 3:2 в пользу россиян (все - по коэффициенту 15,0).

Обе команды не потерпели на нынешнем чемпионате ни одного поражения, победная серия канадцев с учетом прошлогоднего первенства составляет 17 матчей. Сборная России не завоевывала золота мирового форума с 1993 года, против канадцев то обстоятельство, что с 1986 года хозяева чемпионата его не выигрывают, напоминает РИА "Новости".

Финальный матч ЧМ-2008 Канада - Россия начнется в Квебек-Сити сегодня в 20.00.