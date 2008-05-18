Сегодня финал чемпионата мира по хоккею (букмекерские ставки)
На успехе россиян можно заработать больше
Сборная Канады является фаворитом финального матча чемпионата мира по хоккею против команды России, считают букмекеры.
Авторитетная контора William Hill при победе канадцев в основное время выплатит двукратный размер ставки (коэффициент 2,0), тогда как успех россиян в течение трех периодов оценивается коэффициентом 2,8 (поставленные 100 рублей принесут удачливому игроку 180 рублей чистой прибыли).
Букмекеры из Bwin оценивают шансы команды России чуть выше: 2,7 против 2,1 на победу канадцев. Если же учитывать овертайм, который в финальном поединке будет длиться полноценные 20 минут, и возможные послематчевые буллиты, то коэффициент на чемпионство России составляет 2,1, а на золотой дубль канадцев - 1,65.
Гораздо оптимистичнее по отношению к землякам российская контора "Марафон", по мнению которой шансы команд практически равны. На победу россиян в основное время предлагается ставить по коэффициенту 2,25, на победу канадцев - 2,20. Наиболее вероятными счетами по истечении 60 минут игры являются 2:2, 3:3, 3:2 и 4:3 в пользу канадцев, 3:2 в пользу россиян (все - по коэффициенту 15,0).
Обе команды не потерпели на нынешнем чемпионате ни одного поражения, победная серия канадцев с учетом прошлогоднего первенства составляет 17 матчей. Сборная России не завоевывала золота мирового форума с 1993 года, против канадцев то обстоятельство, что с 1986 года хозяева чемпионата его не выигрывают, напоминает РИА "Новости".
Финальный матч ЧМ-2008 Канада - Россия начнется в Квебек-Сити сегодня в 20.00.