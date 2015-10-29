Киевское "Динамо" готово обеспечить прием фанатов "Металлиста" и избежать провокаций во время матча Премьер-лиги

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) готов принять фанатов харьковского "Металлиста" на игре 13-го тура чемпионата Украины, оплатить им билеты в гостевой сектор и усилить меры безопасности, дабы избежать провокаций, сообщается на сайте ФК "Динамо".

Клубы вступили в переписку, во время которой представители ФК "Металлист" предупредили коллег из Киева, что на предстоящий матч приедут болельщики из Харькова и других городов Украины с целью массовогго выбегания на футбольное поле и срыва матча.

В ответном письме представители "Динамо" заверили, что все оргвопросы касательно игры в Киеве будут решены на надлежащем уровне. А в письме в ОПФКУ "Премьер-лига" уточнили, что удивлены тем обстоятельством, что ФК "Металлист" самоустранился от решения проблемы с собственными фанатами. Также представители "Динамо" сообщили, что примут болельщиков гостевой команды, приобретут за собственные средства билеты для фанов "Металлиста" на гостевой сектор стадиона и усилят меры безопасности на "Олимпийском" во время самой игры.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что болельщики ФК "Металлист" готовы сорвать матч в Киеве ради того, чтобы обратить внимание общественности на проблемы клуба. Позже, представители фан-движений ФК "Металлист" опровергли эту информацию.

31 октября в рамках 13-го тура Лиги Пари-матч состоится матч киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста». Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17:00.