Янукович и Ахметов сделали круг почета вокруг стадиона

В Донецке лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ вручили медаль чемпиона Украины по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония награждения команды и всех, кто причастен к ее успеху, началась на стадионе сразу после окончания матча "Шахтер" – "Металлург" (Донецк) вечером 17 мая.

Кроме В.ЯНУКОВИЧА медали чемпионов получили также председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО, мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, автор гимна ФК "Шахтер" российский композитор Игорь КРУТОЙ.

В торжествах приняли участие многие народные депутаты от Партии регионов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

В своем обращении к болельщикам по случаю победы "Шахтера" В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил за победу игроков, тренеров и президента клуба Рината АХМЕТОВА, пожелав им добиться успехов в европейских чемпионатах.

В завершение церемонии награждения В.ЯНУКОВИЧ, Р.АХМЕТОВ, а также руководители города и области вместе с командой совершили круг почета по беговой дорожке стадиона под овации болельщиков.