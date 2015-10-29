УЕФА обнародовал расписание матчей чемпионата Европы по мини-футболу с участием сборной Украины

Обнародовано расписание финальной стадии ЕВРО-2016 по футзалу (мини-футболу), которая пройдет в Белграде и начнется 2 февраля матчем между сборными Сербии и Словении, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч-открытие турнира начнется в 19.30 по киевскому времени

После матча открытия в 22:00 начнется поединок группы В между соперниками сборной Украины - командами Испании и Венгрии. Матчи же с участием сборной Украины состоятся 4 февраля (Венгрия - Украина, 22:00) и 6 февраля (Украина - Испания, 22:00).

Четвертьфиналы состоятся 8-9 февраля, полуфиналы - 11 февраля, матч за 3-е место и финал - 13 февраля.

Согласно регламенту турнира 12 команд поделены на 4 группы - по 3 в каждой. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф.

Евро-2016 по футзалу пройдет в Сербии со 2 по 13 февраля.