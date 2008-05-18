Крым станет центром подготовки к Олимпиадам

Крым в ближайшее время станет центром олимпийской подготовки с летних видов спорта. Об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО во время совещания с министром по делам молодежи, семьи и гендерной политики АР Крым Татьяной ЕЖОВОЙ и председателем Республиканского комитета Автономной Республики Крым из физкультуры и спорта Сергеем ДОЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минмолодсемьи и спорта, по словам Ю.ПАВЛЕНКО, проекты соответствующих решений уже проходят согласование.

Также министр сообщил, что с 1-го июня по всей территории Украины стартует «Олимпийское лето» – комплекс массовых спортивных мероприятий для населения. Ю.ПАВЛЕНКО попросил активно приобщиться к этому процессу крымскую власть с тем, чтобы в особый для Крыма летний период как можно большее количество людей, как местных жителей, так и гостей полуострова, вовлечь в занятия спортом и здоровый образ жизни.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что недавно он провел рабочую встречу с президентом Европейской легкоатлетической ассоциации Хансйоргом ВИРЦЕМ, во время которой предложил провести в Ялте Кубок Европы по бегу 2009 года.

«При условии четкой реализации наших общих планов по развитию спортивной инфраструктуры Крыма, мы обеспечим возможность проводить на полуострове соревнование европейского и мирового уровней, а это также дополнительный туристический ресурс для Республики, – отметил министр, – однако для этой работы нужны активные действия всех владельцев спортивных баз. Мы все знаем, что это не только государство».