Украинский прыгун в воду Бондарь стал гражданином РФ

Украинский прыгун в воду Александр Бондарь получил паспорт гражданина Российской Федерации, сообщает портал Сборная России.

21-летний спортсмен является участником Олимпийских игр-2012, призёром чемпионата мира (2011), двукратным победителем (2013) и семикратным призёром чемпионатов Европы в составе сборной Украины.

Ранее он высказывал желание дебютировать в составе сборной России уже на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В то же время, как сообщил УНИАН главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева, спортсмен обязан получить разрешение от Федерации по прыжкам в воду Украины. "То, что он год не выступает за сборную Украины, не имеет никакого значения", - подчеркнула тренер.

Бондарь год назад женился на жительнице Москвы и с тех пор живет и тренируется в России.

Бондарь специализируется на индивидуальных и синхронных прыжках с вышки.