Шахтер завоевал золото Чемпионата Украины по футболу

Завершились матчи заключительного 30 тура Чемпионата Украины по футболу 2007/2008. Обладателем золота стал Шахтер. В донецком дерби вполне предсказуемо Шахтер обыграл Металлург. Правда, не обыграл, а скорее поиздевался 4:1. Таким образом результат в Харькове для Динамо уже ничего не решал. Киевлянам по ходу игры дважды пришлось отыгрываться, а Металлист смотрелся убедительнее.

Высшую лигу покидают Закарпатье и Нефтяник, набравшие наименьшее количество очков.

Чемпионат Украины

30 тур

Шахтер - Металлург Д 4 : 1 (Жадсон 11, Илсиньо 33, Фернандиньо 38, Кравченко 65 - Косырин 51)

Металлист - Динамо 2 : 2 (Девич 36, 77 - Каддури 71, Олейник 90)

Днепр - Карпаты 0 : 0

Ворскла - Нефтяник-Укрнафта 1 : 1 (Цурри 57 пен. - Каракевич 64)

Черноморец - Кривбасс 1 : 1 (Гришко 15 - Мельник 90+1)

Закарпатье - Заря 0 : 2 (Луценко 14, Воробей 67)

Арсенал - ФК Харьков 0 : 0

Таврия - Металлург З 2 : 2 (Йокшас 52, Назаров 90+1 - Лазарович 59, Кабанов 85)

Нападающий Металлиста Марко Девич, оформивший дубль в матче с Динамо, стал лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата с результатом в 20 забитых мячей.

Итоговая таблица Чемпионата Украины по футболу 2007/2008

1 Шахтер 74 2 Динамо 71 3 Металлист 63

4 Днепр 59

5 Таврия 47

6 Арсенал К 42

7 Черноморец 38

8 Ворскла 36

9 Металлург З 36

10 Карпаты 33

11 Заря 31

12 Металлург Д 31

13 Кривбасс 30

14 ФК Харьков 27