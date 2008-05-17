Шахтер завоевал золото Чемпионата Украины по футболу
Динамо пришлось отыгрываться
Завершились матчи заключительного 30 тура Чемпионата Украины по футболу 2007/2008. Обладателем золота стал Шахтер. В донецком дерби вполне предсказуемо Шахтер обыграл Металлург. Правда, не обыграл, а скорее поиздевался 4:1. Таким образом результат в Харькове для Динамо уже ничего не решал. Киевлянам по ходу игры дважды пришлось отыгрываться, а Металлист смотрелся убедительнее.
Высшую лигу покидают Закарпатье и Нефтяник, набравшие наименьшее количество очков.
Чемпионат Украины
30 тур
Шахтер - Металлург Д 4 : 1 (Жадсон 11, Илсиньо 33, Фернандиньо 38, Кравченко 65 - Косырин 51)
Металлист - Динамо 2 : 2 (Девич 36, 77 - Каддури 71, Олейник 90)
Днепр - Карпаты 0 : 0
Ворскла - Нефтяник-Укрнафта 1 : 1 (Цурри 57 пен. - Каракевич 64)
Черноморец - Кривбасс 1 : 1 (Гришко 15 - Мельник 90+1)
Закарпатье - Заря 0 : 2 (Луценко 14, Воробей 67)
Арсенал - ФК Харьков 0 : 0
Таврия - Металлург З 2 : 2 (Йокшас 52, Назаров 90+1 - Лазарович 59, Кабанов 85)
Нападающий Металлиста Марко Девич, оформивший дубль в матче с Динамо, стал лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата с результатом в 20 забитых мячей.
Итоговая таблица Чемпионата Украины по футболу 2007/2008
1 Шахтер 74 2 Динамо 71 3 Металлист 63
2 Динамо 71
3 Металлист 63
4 Днепр 59
5 Таврия 47
6 Арсенал К 42
7 Черноморец 38
8 Ворскла 36
9 Металлург З 36
10 Карпаты 33
11 Заря 31
12 Металлург Д 31
13 Кривбасс 30
14 ФК Харьков 27
15 Нефтяник-Укрнафта 26 16 Закарпатье 18
16 Закарпатье 18