"Днепр", "Волынь", "Александрия" и "Сталь" вышли в четвертьфинал Кубка Украины по футболу

Завершились четыре матча 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в которых определились последние участники четвертьфинала турнира - днепропетровский "Днепр", луцкая "Волынь", "Александрия" и днепродзержинская "Сталь".

Наиболее острым оказалось противостояние в игре "Днепр" - "Олимпик" (Донецк), которая завершилась со счетом 3:2 (первый матч также завершился победой "Днепра" - 2:0).

Хозяева поля уверенно контролировали игру и на 33-й минуте открыли счет благодаря точному удару Бруно Гама - 1:0. Но, в течение двух минут в середине второго тайма соперник не только сравнял счет, но и вышел вперед. Голы забили Владимир Лысенко и Сергей Шестаков - 1:2. В этой ситуации "Олимпику" оставался лишь один гол до желаемого преимущества в два гола и победе по сумме двух игр. Тем не менее, хозяева проявили хладнокоровие. В самой концовке, на 89-й минуте, Миель Бабатунде сравнял счет, а уже в добавленное арбитром время, на 94-й, Роман Зозуля принес "Днепру" победу - 3:2.

В других матчах дня "Сталь" обыграла "Горняк" из Кривого Рога - 2:1 (первый матч - 1:1), "Александрия" обыграла "Звезду" из Кировограда - 2:0 (1:1), а "Волынь" разгромила "Николаев" - 5:0 (2:0).

Как сообщал УНИАН, накануне путевки в 1/4 финала Кубка Украины добыли киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", луганская "Заря" и полтавская "Ворскла".

Жеребьевка 1/4 финала КУ состоится в пятницу, 30 октября.