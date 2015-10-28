Билеты на матч плей-офф отбора Евро-2016 Украина - Словения были раскуплены в течение одного дня

Вся доступная для продажи квота билетов на матч Украина – Словения, который состоится на "Львов-Арене" выкуплена или забронирована, сообщает сайт коммерческого партнера Федерации футбола Украины «Украина Футбол Интернешнл» (УФИ), который реализует билеты на матчи национальной команды.

"Продажа на сайте приостановлена на сутки для осуществления оплаты забронированных билетов", - говорится в сообщении.

В случае, если не все брони будут выкуплены, продажа возобновится завтра, 29 октября, в 12:00.

Билеты на матч плей-офф УЕФА Евро-2016 Украина – Словения поступили в продажу на сайте УФИ 28 октября в 12.00. Ценовая категория билетов - от 70 до 300 гривен на обычные места, 1500 и 2000 гривен – с доступом в ресторан стадиона (питание и напитки входят в стоимость билета).

Как сообщал УНИАН, 14 ноября 2015 года в г. Львов на стадионе «Арена Львов» национальная сборная команда Украины по футболу проведет матч плей-офф отбора Евро-2016 со сборной командой Словении. Начало матча в 19:00.