Усик назван Интерконтинентальным боксером года по версии WBO
16:23, 28 октября 2015Спорт
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Спортсмену присуждена престижная премия на Конгрессе организации.
К2
На 28-м конгрессе Всемирной боксерской организации (WBO), который в эти дни проходит в Орландо, Александру Усику было присвоено звание Интерконтинентального боксера года, сообщает пресс-служба промоутерсокй компании братьев Кличко К2.
В августе Усик успешно защитил титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в поединке с представителем ЮАР Джонни Мюллером.
Следующий поединок украинского боксера запланирован на декабрь, а имя соперника станет известно позже. Александр уже приступил к тренировочному процессу в Буковеле.
К2
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