Усик назван Интерконтинентальным боксером года по версии WBO

На 28-м конгрессе Всемирной боксерской организации (WBO), который в эти дни проходит в Орландо, Александру Усику было присвоено звание Интерконтинентального боксера года, сообщает пресс-служба промоутерсокй компании братьев Кличко К2.

В августе Усик успешно защитил титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в поединке с представителем ЮАР Джонни Мюллером.

Следующий поединок украинского боксера запланирован на декабрь, а имя соперника станет известно позже. Александр уже приступил к тренировочному процессу в Буковеле.