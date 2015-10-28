За пост президента ФИФА будут бороться семь кандидатов

За пост президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) будут бороться семь человек, сообщает официальный сайт ФИФА.

На данный момент, на должность претендуют:

- президент УЕФА Мишель Платини;

- генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино;

- принц Иордании Али бин Аль-Хусейн;

- бизнесмен из ЮАР Мосима Сексвале;

- экс-заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань;

- президент Ассоциации футбола Либерии Муса Билити;

- президент Азиатской футбольной конфедерации Салман Аль-Халифа.

Ранее сообщалось, что Мишель Платини отстранен от футбола на 90 дней, с возможностью продления этого срока. но не более чем на 45 дней. Первый срок завершится до процедуры выборов президента ФИФА.

Выборы президента ФИФА намечены на 26 февраля 2016-го года.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года в ФИФА разразился крупнейший коррупционный скандал, сопровождаемый громкими арестами крупных чиновников организации. Несмотря на скандал, 29 мая президент ФИФА Зепп Блаттер на 65-м конгрессе организации был переизбран на свой пост на новый срок - пятый подряд. Но, уже 2 июня Блаттер вынужден был досрочно покинуть свой пост..