За пост президента ФИФА будут бороться семь кандидатов
Завершилась процедура подачи документов на должность президента Международной федерации футбола.
За пост президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) будут бороться семь человек, сообщает официальный сайт ФИФА.
На данный момент, на должность претендуют:
- президент УЕФА Мишель Платини;
- генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино;
- принц Иордании Али бин Аль-Хусейн;
- бизнесмен из ЮАР Мосима Сексвале;
- экс-заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань;
- президент Ассоциации футбола Либерии Муса Билити;
- президент Азиатской футбольной конфедерации Салман Аль-Халифа.
Ранее сообщалось, что Мишель Платини отстранен от футбола на 90 дней, с возможностью продления этого срока. но не более чем на 45 дней. Первый срок завершится до процедуры выборов президента ФИФА.
Выборы президента ФИФА намечены на 26 февраля 2016-го года.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года в ФИФА разразился крупнейший коррупционный скандал, сопровождаемый громкими арестами крупных чиновников организации. Несмотря на скандал, 29 мая президент ФИФА Зепп Блаттер на 65-м конгрессе организации был переизбран на свой пост на новый срок - пятый подряд. Но, уже 2 июня Блаттер вынужден был досрочно покинуть свой пост..