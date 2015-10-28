Южненский "Химик" уступил в первом матче волейбольного Кубка ЄКВ французскому "Нанту"

Украинская женская волейбольная команда «Химик» (Южный) в гостях проиграла в пяти сетах французскому «Нанту» в первом матче 1/16 финала Кубка ЄКВ - 2:3 (25:19, 23:25, 22:25, 25:23, 8:15), сообщает Федерация волейбола Украины.

Матч проходил в равной и напряженной борьбе, где лишь в первой и пятой партиях преимущество одного из соперников было ощутимым. В трех сетах в середине игры победитель определялся с преимуществом в 2-3 очка.

Самой результативной в составе украинской команды стала Анастасия Чернуха, на счету которой 20 очков (19 - атака, 1 - блок). Еще 15 баллов на счету Екатерины Сильченковой (12, 3).

Теперь судьба двухматчевого противостояния решится в Южном 10 ноября. Для того, чтобы выйти в 1/8 финала, «Химику» необходимо победить со счетом 3:0 или 3:1. При счете 3:2 нужно будет еще и выиграть дополнительный «золотой сет».