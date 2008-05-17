За тысячный гол «Шахтера» Фернадиньо получил щит и меч (фото)

Футбольный клуб «Шахтер» наградил автора тысячного гола «Шахтера» в чемпионатах Украины. Им стал бразильский легионер «горняков» Фернандиньо. На 64-й минуте матча 29-го тура между ФК «Харьков» и донецким «Шахтером» бразилец неотразимо пробил пенальти, чем закрепил преимущество дончан и одновременно вписал свое имя в скрижали истории клуба.

Футблисту вручили уникальные щит и меч, которые иллюстрируют старую истину: лучшая защита – это нападение, отмечает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Щит выполнен из элементов стали и меди. Его форма – почти точная копия клубной эмблемы «Шахтера», со всеми присущими ей элементами, – рассказывает Виктор Бурдук, руководитель кузнечного предприятия «Гефест», изготовившего подарок. – Что касается меча, то он выкован из трех компонентов: меди, латуни и стали. Причем на клинке меча изображена римская литера «М», символизирующая ту результативную тысячу, ради которой он и ковался».

Фернандиньо также вручили футболку с номером «1000».

Фото УНИАН