Обнародован состав сборной Украины по гандболу к отборочным матчам Чемпионата мира-2017

Мужская сборная Украины начала подготовительный сбор в Запорожье перед стартовыми матчами отборочного турнира к чемпионату мира-2017, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Из расширенной заявки 28 гандболистов на участие во всем квалификационном турнире, главный тренер определил 20 гандболистов, которые будут готовиться к двум первым играм.

Состав сборной Украины:

Вратари: Игорь Чуприна ("Татран", Словакия), Вадим Бражник (Dunarea Calarasi), Евгений Умовист (ЗТР), Антон Деревянкин (ЗТР).

Розігруючі: Александр Тильте (ЗТР), Эдуард Клюйко ("СКИФ " Краснодар", Россия), Александр Южбабенко (AHC Dunarea Calarasi).

Левые півсередні: Вячеслав Садовой ("Татран", Словакия), Станислав Жуков ("Мотор"), Максим Карамышев (ЗТР).

Праве півсередні: Юрий Маньковский (Ankara BSB, Турция), Роман Чичикало ("Локомотив-Полет", Россия).

Линейные: Александр Шевелев ("Мотор"), Роман Северин (ЗТР), Дмитрий Тютюнник (ЦСКА).

Левые крайние: Евгений Жук ("Мотор"), Евгений Константинов (ЗТР ).

Правые крайние: Артем Козакевич ("Мотор"), Андрей Акименко (ЗТР), Алексей Ганчев (ЗТР).

Из-за выступлений в клубах пропустят запорожский сбор легионеры Игорь Чуприна, Вячеслав Садовой и Юрий Маньковский, которые присоединят к команде уже в Киеве перед вылетом на первую игру против Кипра. На первой тренировке сборной 27-го октября не было других двух легионеров Вадима Бражника и Александра Южбабаенка. Оба должны прибыть в Запорожье вечером 28-го числа. К сожалению, из-за травмы спины несколько дней тренировок пропустит Евгений Константинов, который надеется успеть восстановиться и быть готовым к матчу против Кипра.

Из-за того, что на запорожском сборе отсутствует Чуприна, в сборную в качестве третьего вратаря главный тренер Виталий Андронов привлек голкипера ЗТР Антона Деревянкина, которого не было в расширенной заявке.

В Запорожье сборная будет работать в режиме двухразовых ежедневных тренировок в спорткомплексе «Запорожалюминстрой». Проведение контрольного поединка против «Мотора» 30 октября остается под вопросом.

4 ноября сборная Украины в Никосии сыграет против команды Кипра, а 8-го ноября в Киеве будет принимать Латвию.