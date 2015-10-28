Кубок Украины, 1/8 финала, "Днепр" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" примет на своем поле донецкий "Олимпик".

В первом матче в Киеве на поле УТК им. Банникова номинальные хозяева из "Олимпика" проиграли со счетом 0:2. Голы в первом матче на счету Евгения Селезнева и Михеля Бабатунде.

Для победы по сумме двух игр "Днепр" сегодня устроит даже поражение с минимальным счетом, в то время как гостям необходимо будет выигрывать с разницей в два гола и более - 1:3, 2:4 и т.д. В случае повторения результата первой игры (0:2 в пользу гостей) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Говоря о дуэли днепропетровской команды с донецким «Олимпиком» крайне непросто предположить, при всем уважении к донецкому клубу, что он в состоянии отыграть дефицит в два мяча, который образовался после первой игры в Киеве. По крайней мере, если подобное случится, то это однозначно будет самая оглушительная сенсация нынешнего розыгрыша, и одна из таковых во всей истории отечественного турнира. Правда, гости приехали отнюдь не в упадническом настроении, а под девизом, озвученном их наставником Романом Санжаром: «Шансов у нас мало, но они есть».

На котировках букмекерских контор ставки на победу "Днепра" принимаются с коэффициентом 1,20 к 1, в то время как на ничью - 5,84 к 1, а на победу "Олимпика" - 12,17 к 1.

Матч "Днепр" - "Олимпик" начнется в Днепропетровске в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".