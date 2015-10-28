Украинские теннисисты Долгополов и Стаховский проиграли в первом же круге турнира в Базеле

В Базеле (Швейцария) состоялись матчи 1-го круга теннисного турнира Swiss Indoors Basel категории ATP World Tour 500 (призовой фонд - €1,575 млн.), в которых потерпели поражения украинцы Сергей Стаховский и Александр Долгополов, сообщает Большой теннис Украины.

Долгополов не смог закончить матч против Душана Лайовича (Сербия) - 4:6, 0:2. Сильнейший теннисист Украины лидировал по ходу стартового сета 4-2, но затем проиграл шесть геймов подряд - четыре в первой партии и два во второй. И в начале второго сета Долгополов принял решение завершить поединок.

В свою очередь, Григор Димитров (Болгария) в двух сетах одолел Стаховского - 6:3, 6:4.

Для победы болгарину достаточно было сделать по одному брейку в каждой партии, в то время как украинцу не удалось заработать ни одного брейк-поинта за матч.

Турнир в Базеле проходит с 26 октября по 1 ноября.