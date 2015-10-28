Бубка будет инспектировать III ЮОИ в Лозанне

Соответствующее решение, которое было принято Международным Олимпийским Комитетом во главе с его президентом Томасом Бахом, является свидетельством высокого авторитета и весомой роли украинского олимпизма и его руководителя, сообщает пресс-служюа НОК Украины.

В группу международных экспертов вошли еще ряд спортивных менеджеров, которые будут заниматься мониторингом процесса подготовки к Играм, а также взаимодействием с Оргкомитетом соревнований и различными его подразделениями.

Напомним, что ранее Сергей Бубка возглавлял соответствующую Комиссию по подготовке первых в истории Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, был членом Координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским играм 2008 года в Пекине и в настоящее время входит в состав Координационной комиссии МОК по подготовке и проведению Игр XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Это большая честь и ответственность. Не смотря на опыт, который имею в подобных комиссиях, каждый раз это новый вызов и важная миссия, которую нужно эффективно выполнять. Уверен, что сообща удастся сделать все возможное, чтобы Олимпийские игры стали настоящим праздником и незабываемым событием для юных атлетов и любителей спорта со всего мира», - отметил Сергей Бубка.

Первое заседание Комиссии состоится в октябре 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Международный Олимпийский Комитет принял историческое решение начать проведение летних и зимних Юношеских Олимпийских игр (ЮОИ), которые объединили бы в себе спорт, культуру и образование.

Первые летние Игры состоялись в Сингапуре в 2010 году, а первые зимние – в Инсбруке 2012.

Участие в главных стартах, которые проводятся один раз в 4 года, принимают спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет из всех стран мира.