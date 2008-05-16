Cостав сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко назвал игроков, которых выбрал на сезон предстоящего года.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Александр Шовковский (Динамо), Вячеслав Кернозенко (Днепр), Рустам Худжамов (Харьков).

Защитники: Вячеслав Шевчук, Владимир Езерский, Дмитрий Чигринский и Александр Кучер (все - Шахтер), Виталий Мандзюк, Андрей Несмачный (оба - Динамо), Андрей Русол (Днепр).

Полузащитники: Алексей Гай (Шахтер), Сергей Назаренко (Днепр), Денис Голайдо (Таврия), Сергей Кравченко, Григорий Ярмаш (оба - Ворскла), Анатолий Тимощук (Зенит, Россия), Максим Калиниченко (Спартак, Россия), Евгений Левченко (Гронинген, Нидерланды).

Нападающие: Александр Гладкий (Шахтер), Владимир Гоменюк (Таврия), Евгений Селезнев (Арсенал), Андрей Шевченко (Челси, Англия), Андрей Воронин (Ливерпуль, Англия).

24 мая в Роттердаме и 1 июня в Стокгольме сборная Украины проведет два контрольных поединка против хозяев площадок сборных Нидерландов и Швеции соответственно.

Пять человек из списка - новички. Вратарь Рустам Худжамов из ФК Харьков, полузащитники Ворсклы Григорий Ярмаш и Сергей Кравченко, нападающие Евгений Селезнев из Арсенала и Владимир Гоменюк из Таврии.

Зато, как можно заметить, нет в составе Александра Алиева, Артема Милевского, Андрея Воробья, Руслана Ротаня.

Тарас Михалик, Олег Допилка и Олег Гусев не вызваны в сборную из-за травм. В то же время впервые вызваны долго не игравших из-за травм Евгений Левченко и Максим Калиниченко.