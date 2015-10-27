"Динамо", "Заря" и "Ворскла" вышли в четвертьфинал Кубка Украины

Завершились ответные матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу, по итогам которых в следующую стадию соревнований вышли киевское "Динамо", луганская "Заря" и полтавская "Ворскла".

Киевляне в столичном дерби с "Оболонь-Бровар", после скромной победы месячной давности на поле соперника со счетом 2:0, сегодня играли гораздо мощнее и переиграли оппонента со счетом 5:0. При этом, хозяева поля мощно начали игру и уже на 5-й минуте открыли счет. В первом тайме дублем отличился Денис Гармаш, а во втором - два гола в течение 3-х минут забил Олег Гусев, а точку в матче поставил точным ударом Лукаш Теодорчик.

В свою очередь, в Запорожье, где номинальным хозяном поля была "Заря" в матче с харьковским "Гелиосом", луганчане также во второй раз обыграли оппонента - 3:1 (первая игра в Харькове завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей). Здесь также был зафиксирован ранний гол. На 7-й минуте игры отличился Филипп Будковский. А во втором тайме, на 55-й и на 67-й минутах дубль оформил Александр Караваев. И только при счете 3:0, на 70-й минуте, в составе харьковчан отличился Сергей Кравченко.

Наиболее напряженным оказалось противостояние в Полтаве - между "Ворсклой" и одесским "Черноморцем", где матч завершился вничью 0:0. Первая игра месячной давности в Одессе завершилась со счетом 1:0 в пользу полтавчан. При этом, игровым и территориальным преимуществом в ответном матче владели гости, которым достаточно было забить один гол, чтобы выровнять положение в двухматчевом противостоянии. Тем не менее, "Ворскла" сохранила свой перевес и добыла путевку в четвертьфинал.

Как сообщал УНИАН, ранее первым четвертьфиналистом Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который дважды разгромил "Тернополь" с общим счетом 9:0.

Еще четыре матча 1/8 финала состоятся в среду, 28 октября.