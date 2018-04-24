Президент Украинской федерации каратэ: "После приказа о командировке на соревнования мы должны закладывать личные средства, а потом полгода ждать возвращения денег"

Каратэ может войти в списки олимпийских видов спорта уже на Играх-2020 в Токио. А первые в истории Европейские игры-2015 в Баку стали дебютом этого вида на больших международных соревнованиях. В последнее время интерес к каратэ неуклонно растет по всему миру. Не исключение и Украина, чему свидетельством наши успехи в последние годы на международной арене.

Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук рассказал УНИАН о перспективах роста наших спортсменов, выступлениях на международной арене, проблемах, с которыми сталкивается федерация и вероятности для этого вида спорта влиться в «олимпийскую семью».

Каковы итоги выступлений наших спортсменов в 2015-м году?

Год получился неоднозначным. Можно констатировать, что больших успехов в нынешнем сезоне мы так и не добились. В начале 2015-го, на чемпионате Европы в Турции, основной задачей спортсменов сборной Украины было завоевание путевок на первые в истории Евроигры в Баку. И три наших представителя с этой задачей справились – Илья Никулин, Ярослав Горуна и Екатерина Крива. Впрочем, уже на самих играх в Баку мы остались без наград. С другой стороны, воспитанница украинского каратэ Ирина Зарецкая стала чемпионкой Европейских игр в составе сборной Азербайджана. Мы бы могли занести этот успех себе в актив, но…

Да, в этом году были отдельные успехи на соревнованиях Премьер-лиги, но я рассматриваю эти соревнования как турниры «второй категории», гораздо менее значимые. Это могут быть подготовительные соревнования к чемпионату Европы или мира, к Европейским играм. На больших турнирах этого года успеха мы не добились.

Тем не менее, какие турниры стали успешными для наших спортсменов?

Не могу не отметить курьезный случай, благодаря которому мы получили медаль молодежного чемпионата Европы-2015. Одесситка Дарья Марчук в схватке за 3-е место уступила представительнице Черногории Саре Радичевской. Но, спустя более чем полгода (турнир проходил в феврале), согласно результатам допинг-теста Международного антидопингового агентства WADA, результат черногорской спортсменки был аннулирован. Это уникальный случай в каратэ, раньше такого в нашем виде спорта не случалось…

Кроме того, можно назвать ряд призовых мест, которые наши спортсмены взяли на этапах Премьер-лиги. На счету украинских каратистов одна золотая, две серебряных и восемь бронзовых медалей. Причем серебро, которое взяла на этапе в Шарм-аль-Шейхе одесситка Анна Крещенко, стало первой наградой Украины в ката (комплексе упражнений) на турнирах такого уровня.

Также стоит упомянуть две наши бронзы на чемпионате Европы среди регионов, где отличились две мужских команды – юниорская и взрослая. Наша самая титулованная каратистка, чемпионка Европы 2013 года Анита Серегина из Ильичевска выиграла две золотых медали на Всемирных полицейских играх в США, она – старший лейтенант милиции. В общем, без наград мы не остались.

Возвращаясь к Зарецкой. Ирина – очередной представитель украинского спорта, поддавшийся искушению сменить страну и приносить спортивную славу другому государству. И хоть каратэ пока и не олимпийский вид, тем не менее, утрата весьма ощутимая…

С чисто человеческой точки зрения, я полностью понимаю Ирину. Материальные выгоды, забота со стороны государства и прочие сопутствующие факторы – в Азербайджане оказались на гораздо более высоком уровне. За победу на Европейских играх она получила от Азербайджана около 150 тысяч долларов. В нашей стране, министр спорта Жданов сначала объявляет размер премии за победу на Евроиграх в 25 тысяч гривен, а потом с гордостью заявляет, что сумел поднять его вдвое, до 50 тысяч. Другое дело, что после Евроигр в Баку наступил локальный кризис, были свернуты некоторые спортивные программы, а Зарецкая сейчас вернулась в Одессу, где продолжает тренироваться и готовиться к будущим соревнованиям. Где, опять же, будет выступать под флагом Азербайджана.

Удерживать Ирину мы не имели морального права. А сама она предпочла заработать себе на жизнь. Век спортсмена короток, а желание заработать денег благодаря своему мастерству - вполне естественно.

Возможно, ей не уделялось достаточного внимания в спортивном плане – например, борьба за место в составе сборной?

Это исключено. Сборная у нас формируется прозрачно, исходя из многих критериев. Так, например, мы не берем во внимание исключительно результаты одного турнира – того же чемпионата Украины. Если спортсмен плохо выступил на главном национальном старте, но у него есть потенциал, он может показать себя на международных соревнованиях. И тогда обязательно получит место в команде. В конце концов, спортсмен может получить травму или просто не успеть набрать хорошую форму к старту чемпионата Украины. Учитываются разные факторы и процесс формирования команды достаточно кропотливый. На самые главные старты попадают только те, кто является объективно сильнейшим в своей весовой категории на данный момент.

Сборную Украины можно назвать середняком мирового каратэ, или…

Ну, в лидерах мы точно не ходим. Особенно, если исходить из нашего бюджета. В той же Турции бюджет федерации на уровне 10 миллионов долларов США. Вообще, если взять бюджеты федераций стран, входящих в Топ-10 мирового каратэ, то это десятки миллионов долларов. Нам же Минмолодьспорт выделяет 1 миллион гривен. А поездка на один крупный турнир уровня чемпионата мира или Европы уже обходится в половину этой суммы – около 400-500 тысяч гривен. Например, на поездку на прошлогодний ЧМ в Бремен у нас ушло около 14 тысяч евро.

Разумеется, пытаемся искать внешние источники финансирования, но пока у нас не будет стабильно больших финансовых вливаний, говорить о возможности доминирования украинских каратистов не приходится.

Какие у УФК отношения с профильным Министерством молодежи и спорта Украины?

Скажем так, деловые. С нашей стороны это ограничивается ведением документооборота, какими-то отчетами в Министерство, рутинными бумажками. Со стороны министерства – также инициатива не проявляется.

Если говорить глубже, то все зависит от конкретных людей. В главном штабе отрасли немало лиц, которые являются ретроградами, занимаются исключительно бюрократической волокитой, которая нужна, по моему мнению, в основном для обеспечения только деятельности самого Министерства. Наверное, я еще в этом до конца не разобрался, но так мне никто и не ответил: зачем нам нужна целая армия чиновников на 9-ти этажах? С другой стороны, я лично знаю нескольких сотрудников, занимающих ответственные должности в Министерстве и работающих добросовестно, искренне болеющих за развитие спорта, за реформы, за выступления спортсменов. Замена отдельных чиновников ничего не дает. Бюрократия остается. Сами люди автоматически изменятся за системой. Если нет, то на их место придут другие.

Кроме того, важна позиция главы ведомства. А нынешний министр Игорь Жданов – политический назначенец, далекий от понимания спорта и его проблем. Он, по сути, заморозил реализацию спортивной реформы, проект которой поддержал его предшественник Дмитрий Булатов. Но министры приходят и уходят, а спорт двигают федерации – мировые и национальные.

Новую систему нужно делать более прозрачной. Главный способ борьбы с различными злоупотреблениями, коррупцией и т.д. – это публичность, четкость распределения и процедуры, в том числе, что касается распределения средств. Хочу отметить, что эта система успешно работает в Спортивном комитете Украины, возглавляемом Ильей Николаевичем Шевляком. И те, относительно Министерства, мизерные средства, которые это ведомство получает на развитие неолимпийских видов, распределяются демократично, прозрачно. Каждый член Спорткомитета может повлиять на саму процедуру распределения этих средств. О такой четкости процедур в Министерстве молодежи и спорта мы в УФК можем только мечтать.

Кроме того, часто приходится кредитовать наше министерство. Понятно, что времена сейчас нелегкие. Но это не государственный подход к делу, когда после подписания приказа о командировке сборной на те или иные соревнования, мы должны привлекать, закладывать свои личные средства, а потом полгода ждать возвращения денег как манны небесной. Так в современном обществе не должно быть. Это вопрос к высшим руководителям государства о четкости планирования и действия государственных механизмов.

Какие приоритетные направления в этом году были непосредственно у федерации?

В нынешнем сезоне в УФК решили сосредоточиться на внутренних проблемах. Возможно, в какой-то мере, в ущерб результатам на международной арене. Сознательно пошли на этот шаг и решили сосредоточиться на упорядочивании нашей деятельности. Так, разработаны Организационные правила УФК, документ на 60 страниц, который полностью регламентирует жизнь федерации – от правил проведения мероприятий УФК до организации проведения соревнований. Раньше такого у нас не было. Теперь же чемпионат Украины будет проводиться по единому общему стандарту. Создана и внедрена электронная система проведения соревнований. Кроме того, разработаны четкие правила трансферных отношений между клубами. Согласитесь, если клуб воспитывает спортсмена, он должен получить компенсацию за него при переходе в другой клуб. И это должны быть адекватные суммы.

Кроме Кубка Украины и чемпионата Украины, какие еще турниры проводятся УФК?

Мы не пытаемся изобретать велосипед, и во многом копируем деятельность Всемирной федерации каратэ. Второй год мы в Украине развиваем аналогичную программу соревнований, подобную системе WKF. Там есть система Каратэ 1. Мы сделали у себя аналогичную систему турниров. Выделили ряд мощных соревнований в регионах, которые поддерживаются федерацией организационно, методически, с привлечением прессы.

Главные турниры, если брать по регионам, это «Kyiv Open», который традиционно проводится в мае в Киеве, «Union Cup» львовского клуба, основного наполнителя сборной, «Кубок вызова», который проходит в Ильичевске, Одесской области, «Bukovina Open» в Черновцах, турнир «Звягилев Open» в Новоград-Волынском, где работает тренер нашей молодежной сборной Петр Корнийчук, «Харьков Open» в Харькове. Впервые поддерживаем турнир молодого амбициозного клуба «Олимпик» из Николаева под названием «Николаев Ope. Также стоит выделить Sen Bin Cup в Киеве.

Поклонников каратэ в последние годы неизменно интересует вопрос олимпийских перспектив вида спорта. Уже многие годы этот вид считается потенциально олимпийским…

Так было. А сейчас мы получили очень большой импульс к тому, что ожидания превратятся в реальность. Организаторы Игр-2020 в Токио включили в перечень видов, которые могут дебютировать на Олимпиаде в Японии, среди прочих и каратэ. Этот вопрос будет решаться на очередном Исполкоме НОК в августе 2016 года в Рио, накануне Олимпиады. Есть определенные надежды, что ближайшая Олимпиада станет последней, в программе которой не будет каратэ.

Кирилл Стадниченко