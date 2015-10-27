УЕФА отложил принятие решения по инциденту на матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Челси"

Союз европейских ассоциаций не принял сегодня решения относительно расисткого инцидента на матче Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" - "Челси", сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА постановила назначить более детальное расследование по данному эпизоду", - говорится в сообщении.

Дата проведения заседания комиссии, которая примет решение по эпизоду, будет определена позже.

Как сообщал УНИАН, 20 октября группа фанатов "Динамо" избила четырех темнокожих мужчин, находившихся в соседнем секторе и также поддерживавших "Динамо".

Киевлянам предъявлены обвинения в расистком поведении болельщиков (14-й пункт дисциплинарных правил УЕФА), массовых беспорядках (16-й пункт дисциплинарных правил УЕФА) и заблокированных проходах на стадионе (статья 38 правил безопасности УЕФА).