Сборная Украины завоевала три медали на юниорском чемпионате мира по дзюдо

Сборная Украины завоевала три бронзовых медали на Чемпионате мира по дзюдо среди юниоров, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

Елизавета Каланина (весовая категория +78 кг) в схватке за третье место одолела бразильянку Эллен Фуртадо.

На третью ступеньку пьедестала поднялся также Виктор Макуха в весовой категории до 81 кг. Уступив в полуфинале представителю Японии Сотаро Фудживара, в поединке за 3-е место он одолел Мун Джин Ли из Кореи.

В свою очередь, Антон Савицкий (-100 кг), в утешительном турнире, в бронзовом финале одержал убедительную победу над немцем Домеником Шоенефельдтом, также завоевав «бронзу».

Чемпионат мира проходил в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 23 по 27 октября.