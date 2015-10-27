"Шахтер" стал первым четвертьфиналистом Кубка Украины по футболу

В Киеве на "Оболонь-Арене" завершился ответный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" на правах номинального хозяина принимал "Тернополь" и выиграл со счетом 4:0.

Первый матч в Тернополе также завершился крупной победой горняков со счетом 5:0. Таким образом, счет по сумме двух игр 9:0.

Горняки мощно начали матч и открыли счет уже на 5-й минуте. Богданов сфолил в собственной штрафной на Дентиньо, получил желтую карточку и заработал пенальти в ворота своей команды. 11-метровый реализовал Факундо Феррейра. А на 33-й минуте гол-красавец забил Василий Кобин. Игрок примерно с линии штрафной исполнил удар "ножницами" через себя и поразил ворота соперника.

После перерыва горняки продолжали владеть преимуществом и на 67-й минуте гол забил один из лидеров команды в Юношеской лиге УЕФА (возраст игроков - до 19 лет) Борячук. При этом, он далеко не в первый раз отличился едва появившись на поле со скамейки запасных. Ассистентом для молодого полузащитника выступил Тайсон. Борячук великолепно воспользовался своим шансом и нанес точный удар с 11 метров после паса бразильца. Наконец, на 89-й минуте пенальти реализовал Тайсон, забив четвертый гол в ворота "Тернополя".

Таким образом, горняки стали первыми участниками 1/4 финала Кубка Украины. Еще три матча 1/8 финала состоятся во вторник вечером, а в среду, 28 октября, пройдут еще 4 игры этой стадии соревнований.