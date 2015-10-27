Михаил Фоменко будет тренировать сборную Украины до конца цикла Евро-2016

Главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко доработает с национальной командой как минимум до конца отборочного цикла, сообщает со ссылкой на свои источники MatchDay.

Контракт наставника истекает 30 ноября этого года. Будет ли он продлен, зависит от того, выйдет ли первая команда страны на чемпионат Европы во Франции. Если сборная Украины впервые в истории пройдет плей-офф квалификации, именно Фоменко и его тренерский штаб повезут команду на Евро-2016.

В матчах плей-офф сборная Украины сыграет с командой Словении. Первый поединок состоится 14 ноября во Львове. Через три дня пройдет вторая игра на выезде.

Фоменко попросил отдельный чартер для команды, чтобы на решающий матч сборная летела в отдельном самолете, без официальной делегации.