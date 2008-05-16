Тимощук дал Медведеву подержаться за Кубок УЕФА (фото)

Обладатель кубка УЕФА футбольный клуб «Зенит» в пятницу побывал в Кремле, пишет " Газета.ру ". Президент России Дмитрий Медведев лично поздравил футболистов с успехом, а они продемонстрировали ему награду. Напомним, в среду «Зенит» выиграл престижный европейского кубок, победив «Глазго Рейнджерс» со счетом 2:0.

После речи Медведев пообщался с футболистами в неформальной обстановке. Президент угостил победителей шампанским, правда, один из игроков сначала хотел отказаться. Он беспокоился, что после глотка игристого вина ему надо сесть за руль. «Можно сказать, откуда вы едете, тогда должны отпустить», – пошутил Медведев.

В конце встречи Медведеву удалось не только посмотреть на кубок, но и подержать его в руках. Во время совместного фотографирования ему дали подержать награду. «Тяжелый!» – заметил президент. «Пусть такие фотосессии происходят у нас как можно чаще, хотя бы раз в год», – пожелал он. Под вспышки фотокорреспондентов президент продолжал нахваливать спортсменов: «Молодцы! Просто молодцы! Искренне рад встрече с вами, поздравляю с блестящей победой! Хотелось бы, чтобы эта победа была поворотной точкой в развитии российскою футбола».