Обнародован календарь матчей сборной Украины на Euro Ice Hockey Challenge

Матчи в рамках этого соревнования станут первыми для Александра Савицкого на посту главного тренера украинской команды, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Что касается соперников нашей команды, то состав участников турнира неоднократно менялся. Украина, Румыния и Нидерланды свое участие в соревновании подтвердили еще в сентябре. А вот четвертый участник определился лишь недавно. Хорватия, Литва и Великобритания по разным причинам не смогли подтвердить свое участие, поэтому Федерация хоккея Румынии сообщила, что выставит две местные команды.

Правда, в каком виде будет представлена вторая румынская команда пока неизвестно. Рассматривается вариант, что это может быть или второй состав национальной сборной, или сборная клубов.

Сам турнир состоится в городе Галац на местной 5-тысячной арене Patinoarul Artificial Galati (что с румынского переводится как каток) с 6 по 8 ноября 2015 года.

Сборная Украины провдет встречает с командами Румынии (6 ноября), Нидерландов (7 ноября) и Румынии-2 (8 ноября).