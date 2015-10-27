Клуб НБА "Финикс Санз" продлил контракт с украинцем Лэнем на сезон 2016/17

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" продлил соглашения на сезон 2016/17 с защитником Арчи Гудвином, центровым Алексеем Лэнем и форвардом TJ Уорреном, сообщает официальный сайт клуба.

Лэнь в составе "солнечных" отметился хорошей статистикой в предсезонных матчах - 1,6 блоков 10,2 очка и 6,0 подборов.

В сезоне 2014-15, он был одним из лучших игроков лиги по блокировкам атак соперника, занимая седьмое место в НБА среди игроков с 2,5 блоков в среднем за 36 минут игры. Всго же, за карьеру в НБА Лэнь в среднем набирает 6,3 балла, делает 6,6 подборов, 1,5 блоков за 22 минуты на площадке. Игрок участвовал в 69 играх. В 44 играх прошлого сезона Лэнь набирал 6,9 очка, 7,7 подбора, 1,9 блока за 24,2 минуты в среднем в игре.

Алексей Лэнь выступает в сильнейшей лиге мира - североамериканской НБА - начиная с сезона 2013/14.