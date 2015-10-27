Александр Усик о возможных соперниках: "Они вообще не соглашаются"

Интерконтинентальный чемпион мира WBO в тяжелом весе Александр Усик рассказал о подготовке к следующему бою, который состоится в декабре, пожаловавшись на отсутствие соперника, сообщает официальный сайт спортсмена.

"Они вообще не соглашаются этого делать. Когда моя команда спрашивает потенциального соперника: будешь боксировать? Он даже не интересуется, сколько за это получит. Сразу отказывает. Хотя бы спросил сумму гонорара", - сетует Усик.

Комментируя информацию о том, что чемпион мира WBO в тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацкий заявил, будто в следующем бою у него будет добровольная защита, а Усик будете боксировать с немцем Марко Хуком в претендентском бою, украинец заметил: "Не знаю, откуда он это взял. Пусть защищает все, что хочет. Я готов боксировать с Марко, если он изъявит такое желание. Мне без разницы. Я стану чемпионом мира, просто нужно немного подождать".

Говоря же о возможнос сопернике, Усик отметил: "Я хочу боксировать со всеми чемпионами. Если у них есть это желание, то я готов".

Также украинец рассказал о подготовке к следующему бою: "Последнее время я провел с семьей, ездил на ЮБК – на побережье и в горы. А теперь по стандарту приезжаю на первый этап своей подготовки в Буковель и прохожу адаптационный период. В основном занимаюсь зарядкой с детьми и бегом. Просто у меня не получается вообще ничего не делать. Мне кажется, что тогда на сборах будет сложно восстанавливаться, будет болеть все тело. Поэтому я провожу с детками зарядку – скручиваю дома ковры, ложу их под стенку и присаживаюсь с детьми по 10 раз. Или выбрасываю – им же интересно ракетой улетать вверх".

Как сообщал УНИАН, 29 августа Усик победил представителя ЮАР Джонни Мюллера. На данный момент на его счету 8 побед в 8 боях.