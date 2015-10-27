Кубок Украины, 1/8 финала, "Динамо" - "Оболонь-Бровар": видео онлайн-трансляция

Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Динамо" примет другой столичный клуб - "Оболонь-Бровар".

Первая игра, прошедшая 23 сентября, завершилась гостевой победой "Динамо" со счетом 2:0. Таким образом, для выхода в следующий круг "Динамо" устроит даже поражение с минимальным счетом, в то время как "Оболонь-Бровар" должна выигрывать с разницей в два гола и более - 1:3, 2:4 и т.д. В случае повторения результата первого матча (0:2) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Киевское «Динамо» встречалось ранее также с предшественником «Оболонь-Бровар» – ФК «Оболонь», в том числе и однажды в розыгрыше Кубка Украины. В сезоне 2001/2002 «Динамо» в рамках 1/8 финала дважды переиграло «пивоваров» с одинаковым счетом – 3:0.

Также стоит напомнить, что на сегодняшнем матче согласно решению КДК ФФУ будут закрыты cектора 21, 41, 42, 43. Команда и ее болельщики наказаны за инциденты, произошедшие во время матча 11-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер".

На котировках букмекерских контор "Динамо" считается явным фаворитом. На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 1,16 к 1, в то время как на ничью - 6,70 к 1, а на победу "Оболони-Бровара" - 12,84 к 1.

Матч "Динамо" - "Оболонь-Бровар" начнется в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".