BBC: Джанни Инфантино вступил в борьбу за пост главы ФИФА

Выдвижение его кандидатуры поддержал исполнительный комитет УЕФА, передает BBC Украина.

В то же время УЕФА не объяснила позицию в отношении заявки своего президента Мишеля Платини, который также выдвинул свою кандидатуру.

Кроме того, о намерении баллотироваться заявил президент Федерации футбола Азии Салман бин Ибрагим аль Халифа, а также Токио Сексвале из Африки.

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Выборы, запланированные на февраль 2016 года, должны определить, кто станет преемником Зеппа Блаттера, отстраненного на фоне обвинений в коррупции.